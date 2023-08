Tierheim wimmelt Interessierte ab

Zum Bericht "Tierheime sind voll mit Katzen" in "Salzburg heute" am Freitag, dem 4. 8. 2023: Vor einer Woche waren wir zu Besuch im Tierheim Hallein und wollten zwei Freigänger-Katzen adoptieren. Dies wurde uns mit der Begründung, dass wir an einer zu stark befahrenen Straße wohnen, verwehrt. Hier muss man anmerken, dass diese erwähnte Straße in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet liegt. Unsere Familie hatte seit 40 Jahren im Haus mit Garten immer Katzen. Es kam noch nie vor, dass hier eine Katze an- oder überfahren wurde. Katzen können doch auch so klug sein, links und rechts zu schauen, ob ein Auto kommt.

Somit ist klar, das die Tierheime voll sind, wenn Interessierte abgewimmelt werden. Uns wurde auch gesagt, wir könnten Katzen von Bauernhof nehmen, denn die stürben sowieso.



Sophie Farmer, 5400 Hallein