Tierleid nicht akzeptabel für Österreich

Ich danke Frau Fierthner für ihren Brief "Unfassbares Tierleid" (SN, 17. 9.). Die Bilder aus dem niederösterreichischen Mastbetrieb haben mich ebenfalls schockiert und gehen mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Sie regt sich keineswegs über Kleinigkeiten auf und macht auch die österreichischen Bauern/Bäuerinnen nicht schlecht, denn dieser Betrieb ist wahrlich kein Beispiel für einen landwirtschaftlichen Betrieb in Österreich. Ich bin auch enttäuscht, dass die Behörden diesem Landwirt die Tiere immer noch nicht wegnehmen wollen. Allerdings glaube ich, dass die eigentliche Macht beim Konsumenten liegt. Wir Konsumenten dürfen uns nicht von billigem Fleisch verführen lassen, auch nicht in Zeiten der steigenden Preise. Lieber auf Qualität achten, eventuell zu Fleisch aus biologischer Landwirtschaft greifen. Weniger ist oft mehr, auch beim Fleischkonsum.

Mag. Eva Edhofer, 5400 Hallein