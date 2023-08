Tierleid und Menschenangst ignoriert!

Offensichtlich muss wirklich einmal etwas ganz Grausames passieren, dass etwa ein Kind von einem Wolf gerissen wird, bis diese naive Wolfs- und Bärenverniedlichung in den Köpfen vieler Menschen relativiert wird. Ein Bär hat ja bekanntlich vor einiger Zeit einen Mann zu Tode gebracht. Dass Eltern in Gegenden, wo es Wolfssichtungen gibt, Angst haben, ihr Kind allein durch einen Wald gehen zu lassen, ist durchaus verständlich.

In einem Salzburger Gebirgstal gibt es eine Gedenktafel, wo vor über hundert Jahren die Dankbarkeit über den letzten erlegten Wolf zum Ausdruck gebracht wurde. Jäger und Bauern wissen genug davon zu erzählen. Die stark anwachsende Population des Wolfes und sein immer stärker werdendes Vordringen in besiedelte Wohngebiete macht den Wolf wieder wirklich gefährlich. Der Wolf hat genug Lebensraum in Gebieten, wo er keine Gefahr für Menschen und Nutztiere darstellt.

Will man wirklich, dass immer weniger Bauern ihr Vieh auf die Almen treiben oder überhaupt den Almbetrieb einstellen?

Will man wirklich, dass Schafe und andere Tiere vom Wolf halb zerfleischt noch tagelang in unvorstellbaren Schmerzen dahinvegetieren müssen?

Wo bleibt da das Mitgefühl von grünbewegten Naturschützern und Politikern, die sich vom Schreibtisch aus sonst so gerne um das Tierwohl besorgt zeigen. Hier setzen sie sich aber über jegliches Tierleid und die damit verbundene Menschenangst hinweg und handeln im höchsten Maße verantwortungslos. Die Tatsache, dass der Wolf auch in Märchen so stark verortet ist, lässt auf die Gefährlichkeit des Wolfes für Mensch Tier auch in früheren Zeiten schließen.







Josef Holzmann, 4048 Puchenau