Tierquälerei beim Fischen für ein Foto

Sehr geehrte Frau Warter, mit Ihrem Artikel "Gespräch mit einem Karpfen" (SN-Lokalteil vom 2. 2. 2021) haben Sie wieder einmal, wie so oft, den Nagel auf den Kopf getroffen. Für alle tierliebenden Menschen ist es einfach unverständlich, dass man Tieren nur so zum Spaß Schmerz und Stress zufügt. Ich möchte Fischern nicht grundsätzlich Tierquälerei unterstellen, aber eigentlich müsste der Hausverstand reichen, um zu ahnen, dass es nicht in Ordnung ist, eines Fotos wegen Tieren Leid zuzufügen. Es ist auch unverständlich, dass dies in Salzburg im Gegensatz zu Vorarlberg erlaubt ist. Leiden die Salzburger Fische weniger?

Den Skihelden, die diesem fragwürdigen Hobby frönen, möchte ich noch sagen: Man kann auch ohne Angel sich morgens an einen See begeben und die Seele baumeln lassen.

Wie sagte schon Mahatma Gandhi? Die Größe eines Volkes und seiner moralischen Fortschritte können daran gemessen werden, wie es seine Tiere behandelt.







Franz Kriechhammer, 5162 Obertrum am See