Tierquälerei unter dem Deckmantel der Tradition

Toll, dass die SN über diesen wiederholten Fall von Tierquälerei bei den Salzburger Fiakern berichtet haben. Es ist an der Zeit, dass alle Bewohner in Salzburg aufgeklärt werden, was hier unter dem Deckmantel der Tradition getrieben wird. Ich denke, wenn die Tiere eine Stimme hätten, könnten wir das Wehklagen nicht mehr überhören, aber leider können sie sich nicht mitteilen.

In Österreich befassen wir uns mit jedem Fortschritt, Elektroautos, KI usw., da kann es doch nicht sein, dass sich Touristen noch auf Kosten der Tiere durch die Stadt kutschieren lassen - wir sind doch keine Großstadt. Die Fiaker-Lobby und die Politiker sollten sich endlich Alternativen überlegen - wir schreiben das Jahr 2023!



Helga Maislinger, 5082 Grödig