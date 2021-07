Tierschutz richtig umsetzen

Letzten Donnerstag lief die populäre ZDF-Serie "Die Bergretter", eine Super-Werbung für die Ramsau, Schladming und Filzmoos! Spannend sind die Rettungsaktionen, aber diesmal war das Drehbuch wohl vom WWF und Naturschutzbund inspiriert: Verwundeter Wolf trifft auf verletzten Bergsteiger mit blutender Wunde, setzt sich neben ihn und lässt sich von ihm pflegen - das übertrifft wohl alle Märchen der Gebrüder Grimm! Die Wolfs-Lobby will also mit allen Mitteln, auch übers Unterhaltungs-Fernsehen, ihr Ziel erreichen, den Wolf populär zu machen und ihn in ganz Mitteleuropa anzusiedeln. Dazu passend: Die Österreichische Post gab am 8. Mai 2021 eine Europa-Sondermarke mit Wolfs-Motiv heraus. Ich finde aber, Tierschutzorganisationen, denen das Leben der Schafe und die Existenz der Almbauern nichts wert ist, haben den Tierschutz nicht richtig verstanden. Ein Problem-Wolf muss einfach ohne Verzögerung durch Rechtseinsprüche "entnommen" werden.



Dkfm. Peter Griesser, 5710 Kaprun