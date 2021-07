Tierschutz sollte für alle Tiere gelten

Zum Leserbrief "Gnadenfrist für unsere Wölfe" vom 29. 6. 2021: Sehr geehrte Frau Hofbauer! Es stimmt, es sollte keine Diskussion geben, Wölfe weiterziehen zu lassen. Vorausgesetzt, sie verhalten sich so, wie es Wölfe immer getan haben, die sich ihr Futter in den Wäldern bei Wildtieren holten. Denn auf dem Speiseplan von Wölfen in Europa stehen bekanntlich Rothirsch, Wildschwein, Reh, Elch und Rentier.

Landwirte, die ihre Tiere bei unserer kleinteiligen landwirtschaftlichen Struktur ohne Hirtenhunde und Hirten auf die Gebirgsalm bringen, als grob fahrlässig zu bezeichnen und ihnen daher jedwede Entschädigung abzusprechen, zeugt von einem unglaublichen Realitätsverlust, was den Status quo in unserer Landwirtschaft betrifft. Wie glauben Sie, können sonst die Almen, die Sie, ich und viele andere in unserem wunderschönen Land noch genießen können, erhalten werden? Schafe und Kälber auf den Almen sind Natur- und Umweltschutz pur.

Wenn der Wolf Teil des Ökosystems bei uns sein soll, wie ordnen Sie dann unsere Tiere, die von engagierten Landwirten aufgezogen, gehegt und gepflegt werden, um die sie sich kümmern und die hoffentlich niemand leiden sehen will, ein? Haben diese für Sie keine Berechtigung, weiter zu leben und unsere Almen zu erhalten? Denn genau das machen sie. Oder sollen wieder alle Tiere im Sommer im Tal und vielleicht auch im Stall bleiben? Damit die Wölfe nicht in Versuchung geraten? Und die Almen zuwachsen? Mit all den bekannten klimatischen Folgen für die Bewohner in den Gebirgstälern?

Weshalb muss man in diesem Zusammenhang auf das Mittelalter verweisen? Wollen Sie tatsächlich, dass wir alle wie im Mittelalter leben? Das kann ich nicht glauben. Ein Wolf, der innerhalb einer Nacht 30 Tiere bestialisch tötet, macht das nicht, um seinen Hunger zu stillen, sondern schlicht und einfach um des Tötens willen. Und solche Wölfe gehören für Sie geschützt? Mein Hausverstand spricht sich da entschieden dagegen aus!

Tierschutz in allen Ehren, der sollte aber bitte für alle unsere Tiere gelten.







Waltraud Huemer, 5120 Haigermoos