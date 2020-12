Tierschutz und Artenverlust - wer denkt an die Fische?

Luchs und Fischotter, demnächst auch der Wolf: mit unheimlichem Aufwand an Menschenarbeit und Geldmitteln sorgen wir uns um Tiere, die aus nicht immer einsichtigen Gründen in unseren Ländern unbedingt leben sollen. Einige davon, der Fischotter, hat sich inzwischen ganz hervorragend etabliert - war er früher in vertretbaren Stückzahlen südlich von Fronleiten, vor allem in den Karpfenregionen,

Teil der sich selbst regulierenden Fauna gewesen, so hat er sich durch übersteigerten und fehlgeleiteten Schutz in der ganze Steiermark zu einer vernichtenden Räuberpopulation entwickelt. Wie inzwischen genügend Experten und Zählergebnisse nachweisen, droht durch den übersteigerten Schutz dieser einen Tierart eine andere Art auszusterben: Die stets in unseren Gewässern beheimatete Bachforelle ist in ihrem Bestand aufs höchste gefährdet, es besteht die begründete Gefahr, dass der Bestand an autochthonen (einheimischen und nicht verfremdeten) Elterntieren bereits so reduziert ist, dass es zu keinem originalen Nachwuchs mehr kommen kann. Gerade jetzt, im Spätherbst und Frühwinter, laichen die bunten, rotgetüpfelten und lebendigen Fische, die seit jeher typisch für unsere Bäche und kleinen Alpenflüsse sind. Man müsste an steinig-schotterigen Stellen im Bachbett die Laichfische beobachten können wie die Rogner (die weiblichen Fische) mit der Schwanzflosse eine Laichgrube freischlagen und müsste sehen, wie die Milchner (die männlichen Fische) in bunter, kräftig gezeichneter Laichfarbe darum kämpfen, möglichst nahe an den von den Weibchen abgelegen Eiern ihren Samen zu verströmen. Doch die Bäche sind leer - leergefressen von Fischottern! Wenn nicht demnächst die Zahl der Fischotter auf eine erträgliche Art reduziert wird, erleben wir einen Artenverlust, den fehlgeleitete Tierschützer und uneinsichtige Politiker verschuldet haben. Wir werden den Verlust einer wichtigen Fischart, der Bachforelle, nicht mehr verhindern können!







Horst-Sigbald Walter, 8700 Leoben