Tierversicherung statt Katzensteuer

Ich möchte Kollegin Tanja Warter für ihren Artikel "Kätzchen in die Stube" recht herzlich danken. Ihre Argumentation ist schlüssig und zu unterstützen. Dass die Lebensqualität einer Freigängerkatze die damit verbundenen Risiken für sich und andere bei Weitem übersteigt, sollte bei einer Tierschutzbilanz berücksichtigt und dem Artenschutz zumindest gleichgestellt werden. Als zusätzliches Argument möchte ich an die Domestikation der Hauskatze erinnern, nämlich als Mäusevertilger zum Schutz der Kornvorräte. Was man über Jahr- tausende selektiert hat, lässt sich nicht schnell mal rückgängig machen. Der Stubentiger bleibt im Kern ein professioneller Jäger. Den aktuell dramatischen Rückgang an Insekten, Vögeln und natürlichen Lebensräumen haben ausschließlich die Menschen durch ihren Raubbau an allen Ressourcen zu verantworten.

Eine Chippflicht kann ich natürlich aus Sicht des Tierschutzes auch unterstützen. Bei der Katzensteuer kann ich leider nicht mit. Für mich ist nämlich auch die Hundesteuer nicht mehr zeitgemäß. Verantwortungsbewusste Hunde- und Katzenhalter sollten keine Steuer zahlen müssen, sondern dieses Geld besser in eine Krankheitsvorsorge investieren können. In Schweden haben Tierversicherungen bereits eine lange Tradition und funktionieren zur besten Zufriedenheit der Tierhalter und Tierärzte, vor allem aber zum Wohl der Tiere.

Dr. Erik Schmid, Fachtierarzt für Tierhaltung und Tierschutz

6840 Götzis

Quelle: SN