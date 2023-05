Tina Turner - Simply The Best

Wollte man Leben, Wirken und Karriere von Tina Turner in einem Wort zusammenfassen, dann am besten mit der englischen Vokabel "great".

Mit ihrer röhrig-leidenschaftlichen Rockstimme hat sie eine ganze Discogeneration verzaubert. Bis ins hohe Alter ist sie bei Livekonzerten quirlig über die Bühne getänzelt. Aber ihr Leben und vor allem ihre zweite Karriere als Solistin haben vor allem eines gezeigt: Man kann es, trotz bescheidener Herkunft, mit Zielstrebigkeit und Fleiß sehr weit bringen. Und nach ihrer Trennung von Ehemann Ike, als viele sie schon abgeschrieben haben, ist eigentlich ihre musikalische Laufbahn erst richtig losgegangen. Wer spricht heute übrigens noch von Ike Turner? Tina hat die Durststrecke überwunden und ist stärker denn je daraus hervorgegangen. In einem ihrer Songs hat sie das auch beschrieben: I Can't Stand the Rain. Leb wohl, Tina. Wir werden uns gerne an dich und deine Musik erinnern.



Andreas Stemberger, 9962 St. Veit