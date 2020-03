"Tirol-Bashing"

Das Corona-Virus bzw. auch diese Epidemie sind Neuland, man hatte keine Erfahrungswerte. Nicht alle Gefahren und notwendigen Schritte dagegen waren vorhersehbar und bewusst! Die Viren wurden praktisch alle aus Italien eingeschleppt, auch in Tirol, auch in den renommierten Wintersportorten dort, so auch z. B. in Ischgl. Es kann sein, dass dort manche Wirte, viele Gäste und auch die Verantwortlichen in Tirol manches nicht ganz richtig eingeschätzt haben, doch man hatte keine Vergleichswerte und die Gäste wollten feiern! Warum wird jetzt ein derartiges "Kesseltreiben" und generelles "Bashing" gegenüber Tirol und seinem Tourismus betrieben? Auch in anderen Wintersportorten in Europa (z. B. in Verbier in der Schweiz) wurde noch nach Bekanntwerden der Epidemie in Italien "gefestelt" und gefeiert! Stereotype Allgemeinbeschuldigungen und Vorverurteilungen sind abzulehnen und es gilt in einem Rechtsstaat auch eine Unschuldsvermutung, nicht wahr?

Manfred Waldner

6166 Fulpmes

Quelle: SN