Tirol lässt auf den Wolf schießen

Ob Salzburg, Kärnten oder Tirol, es ist immer dasselbe Spiel. Umherziehende Wölfe kommen an Schafalmen vorbei, und sie tun was in ihrer Natur liegt: Sie töten eine für sie gefahrlose leichte Beute. Herdenschutz auf Almen, den gibt es im Alpenraum, nur nicht in Österreich. Das geht nicht, behaupten unisono Politik und Landwirtschaftsvertreter. Bei uns investiert man lieber in Studien, die die Gefährlichkeit des Wolfs hervorheben, und versucht seit Jahren erfolglos, den Schutzstatus des Wolfs in der EU auszuhebeln. Ohne Aussicht auf einen Erfolg. Ähnlich wie die Abschussbescheide, die in weiterer Folge erstellt werden. Nicht weil die radikalen NGO Vertreter aus Jux und Tollerei dagegen sind. Sondern weil die damit befassten Gerichte die teilweise rechtswidrigen Bescheide wieder aufheben. Ein Spiel, oder doch eher eine absolut inakzeptable Vorgangsweise der Politik? Oder wie erklärt man das, wenn der neue Entnahmebescheid in Tirol genau das einfordert, was zuvor schon von einem Gericht als unzulässig abgelehnt wurde? Als Klientelpolitik verkauft, ist es doch nur zum Schaden für die Landwirte, und ein schlechtes Zeugnis für die Politik.



Univ. Lektor D.I. Bernhard Schön, 4591 Molln