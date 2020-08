Todesfalle Drachenwand

Und wieder ist am 12. 8. 2020 die Drachenwand zur Todesfalle für eine 25-Jährige geworden. Wie so oft war nicht der Aufstieg über den Klettersteig die Ursache dafür, sondern der

Abstieg über den sogenannten Hirschsteig.

Alle haben wir noch die Tragödie in Erinnerung, als heuer im Februar ein sechsjähriges Kind auch beim Abstieg über den Hirschsteig zu Tode kam. Jeder Tote dort ist einer zu viel, egal ob jemand dafür die Schuld zu tragen hat oder nur Verantwortung dafür zu übernehmen hat.

Wenn ein Abstieg über diesen "Normalweg" Hirschsteig offenbar so gefährlich ist, wie uns die Todesfälle dort beweisen, hat die öffentliche Hand einzuschreiten und eine Sperre des Klettersteigs zu verhängen, zumindest so lang, bis die Gefahrenstellen beseitigt sind. Wenn dafür Hinweistafeln nicht ausreichen, sind entsprechende drastischere Mittel anzuwenden.

Die vielen Todesopfer klagen an, zuzusehen, wie so viele Menschen dort ihr Leben

verlieren. Nicht zu handeln

ist jedenfalls keine Lösung,

hier ist die öffentliche Hand

- wer sonst - in der Verantwortung.



Franz Frischling, Konsulent der oö. Landesregierung, 5310 St. Lorenz