Tödliche Unfälle: Die Politik muss endlich tätig werden

Diese Schlagzeile in den SN vom 21. April ("Tödliche Unfälle: B156

wird schärfer überwacht") erinnert mich daran, wie oft ich diese Ankündigung in den letzten 30 Jahren (immer nach tödlichen Verkehrsunfällen) von Seiten der Politik bzw. Exekutive gehört habe. Bisher hat sich nichts geändert, ich habe auf diesem Abschnitt noch nie eine Geschwindigkeitskontrolle durch die Exekutive erlebt.

Als Pendler verfolge ich seit nunmehr 30 Jahren die Todesmeldungen von Verkehrsunfällen auf der "Rennstrecke" Lamprechtshausen-Salzburg. Es vergeht kaum ein Monat, manchmal im Wochenrhythmus (wie in letzter Zeit), dass man über Opfer des Straßenverkehrs informiert wird. Würde man entlang dieser Strecke an den Unfallorten mit Todesfolgen Kreuze aufstellen, würde man durch eine Allee von Kreuzen fahren - vielleicht neben baulichen oder verkehrstechnischen Maßnahmen eine Möglichkeit, die Raser etwas herunterzubremsen.

Auch ein möglicher Grund für diese Unfallhäufung könnte der massive Schwerverkehr sein, der trotz des Verbotes für Transitfahrten aus meiner Anschauung kaum abgenommen hat. Unlängst zählte ich auf der kurzen Fahrt von Lamprechtshausen nach Salzburg 16 entgegenkommende, schwere Brummer mit ausländischen Kennzeichen. Offensichtliche Mautflüchtlinge - wo bleibt hier die Kontrolle?

Kurt Rottmann, 5111 Bürmoos