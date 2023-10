An die Politikerinnen und Politiker der Stadt Salzburg: Wie wäre es, wenn man schlichte Öko-Klos aufstellt? So gesehen beim Parkplatz Schwarzensee im Salzkammergut. Dort ist sogar ein Camperstellplatz, also relativ stark frequentiert und trotzdem ist es absolut ok da auf die Toilette zu gehen. Wieviel die Wartung der Klos kostet weiß ich leider nicht. Das lässt sich aber sicher beim Bürgermeister erfragen.





Karin Schosser, 5020 Salzburg