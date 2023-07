Tolerante Gesellschaft?

Unser zehnjähriges Enkelkind aus der Karibik musste in den letzten zwei Wochen erleben, wie es in unserer Gesellschaft um Toleranz und Wertschätzung gegenüber anderen bestellt ist.

Vor zwei Wochen in einem Schwimmbad als Neger, Nigger und Hurensohn beschimpft - die Urheber konnte man leider nicht ausforschen -, gab es vorigen Montag wieder einen schrecklich diskriminierenden Vorfall.

Auf dem Schulweg nach Hause gehend, wurde ein vorbeifahrendes Auto plötzlich langsamer, der Fahrer ließ das Fenster herunter und schleuderte unserem Enkerl Affenlaute zu, begleitet von entsprechenden Gesten, wie sie Schimpansen machen! Verstört zu Hause angekommen, meinte er zu seiner Mutter: "Ich glaube, der Mann hat das gemacht, weil ich braun bin!"

Entsetzt, schockiert, wütend und tief verletzt machen wir dies öffentlich mit dem Appell an alle, aufmerksam zu sein, was schon seit Längerem und jetzt aktuell gesellschaftlich passiert. Wir selbst haben beide in 40 Jahren Lehrersein immer versucht, unsere Schulkinder zu toleranten, anderen gegenüber wertschätzenden Menschen in der Gemeinschaft zu erziehen.

Passen wir bitte auf, dass sich diese entwickelnde, keine Werte mehr schätzende Stimmung nicht ausbreitet! Und bitte schreiten wir ein, wenn wir solche Taten, die einer bestimmten Einstellung folgen, wahrnehmen.

Nur dann können wir sagen: "So sind wir nicht!" Darauf hoffen wir, dass wir nicht so sind, zweifeln aber ob der Vorkommnisse sehr wohl daran. Nur Zivilcourage kann diese negative, werteverlierende und menschenverachtende Stimmung stoppen. Die human gesinnte Mehrheit muss hier mutig Grenzen setzen. Siehe Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948, Artikel 1:

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen."



Gerti und Klaus Winkler, 5201 Seekirchen