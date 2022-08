Toleranz für alle Lebensformen

In Zeiten, wo Menschen "genderfluid" sein dürfen und sich täglich in Bezug auf ihr Geschlecht neu definieren können, sollte es auch möglich sein, einer Person, die offiziell als Jungfrau leben will, Toleranz entgegenzubringen. Jeder Mensch soll leben dürfen, wie er/ sie das möchte. Viele Lebensformen werden öffentlich zelebriert, warum nicht auch eine Jungfrauenweihe?

Ich sehe es als positiv, dass in einer Organisation wie der Katholischen Kirche Tradition und Moderne nebeneinanderstehen können: Jungfrauenweihe und Hochschulwoche - Loretto-Gruppen und Regenbogenseelsorge.





Mag. Agnes Widauer, 1210 Wien