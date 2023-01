Tolle Pflege und kompetente Betreuung

Am 30. 12. 2022 war ich als Patient zu Gast im Krankenhaus Hallein. Ich hatte am nächsten Tag eine Operation der Venen. Von der Aufnahme bis zum Verlassen des Hauses habe ich mich sehr wohl dort gefühlt. Besonders bedanken möchte ich mich für die überaus tolle Pflege in der Ebene 3 und die besonders kompetente und sehr freundliche Betreuung von Dr. med. univ. Haki Kryeziu. Ich wünsche dem ganzen Team des Hauses ein gesundes neues Jahr 2023. Vielen Dank Ihnen allen für Ihre wertvolle Arbeit! Ich habe Ihr Haus glücklich verlassen.



Franz Schöndorfer, 5020 Salzburg