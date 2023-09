Tolle Schauspiele bleiben im Gedächtnis

Dem SN-Leitartikel über die Salzburger Festspiele vom 26. August von Herrn Oberhummer, samt wieder mal sehr gelungener Karikatur von Herrn Wizany, ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht die Tatsache, dass auch die "Indian Queen" als klares Statement gesehen werden konnte. Im Artikel von Dr. Kainberger aber vom 22. August über den Abschied von Fr.Bettina Hering als Schauspielchefin, steht zuerst viel Negatives, davon das meiste über Jedermann Inszenierungen, dann erst Positives. Ich finde das nicht fair, vor allem zum Abschied nach sechs Jahren. Warum wird nicht erwähnt, dass heuer bereits viele Schauspielabende ausverkauft waren, noch

bevor die Festspiele begonnen haben oder dass zum ersten mal seit langem wieder zeitgenössischer Tanz dabei war, dreimal ausverkauft und mit Standing Ovations bejubelt? Seit Ulrich Rasche 2019 mit "Die Perser" hier war, brauche ich gar nicht wissen, welches Stück er inszeniert, ich kaufe mir eine Karte alleine schon aufgrund seines Namens. Genauso verhält es sich mit Schauspieler/-innen: Bereits bekannte aber auch anfänglich unbekannte Namen, die sich in Herz und Hirn gespielt haben, sind für mich Grund, Vorstellungen zu besuchen oder ihren Werdegang zu

verfolgen. Das hat auch dazu geführt, dass ich heuer im März einen Ausnahmeschauspieler und "Ex-Jedermann" in Berlin in "Richard der III." erleben durfte. Ein fehlender roter Faden?

Menschen töten nach wie vor wegen religiöser Differenzen, Rechtsruck nimmt zu, überforderte Pflegende zu einer Zeit, in der Seniorenheime geschlossen werden, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die immer noch darum kämpfen müssen, als selbstverständliche Mitglieder der Gesellschaft anerkannt zu werden, nicht wahrgenommene Frauen, überforderte Familien, Gewalt als Lösung, verstörte Kinderseelen, getanzte gebrochene aber gleichzeitig wunderschöne Wesen, die

sich als Mensch,Tier oder doch künstliche Kreaturen als Gruppe formieren, ausbrechen, zurückfinden - Individuen oder doch von der Gruppe abhängig?

Das ist eine Zusammenfassung nur von den heurigen vier Schauspielen, exklusive Jedermann, inklusive der Tanzperformance. Für mich geht hier eindeutig der rote Faden in Form des heurigen Mottos durch: "Die Welt ist aus den Fugen"! Wobei ich die Frage stelle: Braucht es unbedingt einen roten Faden? Ich jedenfalls hatte in der Zeit von Frau Hering sehr berührende, zum Nachdenken anregende, herausfordernde, lustige und im Gedächtnis bleibende Momente.

Sonja Pirner, 5020 Salzburg