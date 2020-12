Tolles Engagement der Lehrerin

Meine Urenkelin besucht die erste Klasse der Volksschule in Pfandl und war ebenso wie viele andere zum Home Schooling verpflichtet, was nicht immer leicht war. Sie vermisst ihre Freundinnen und sie zu motivieren, war oft etwas schwierig. Zufällig war ich am 5. Dezember dort, als auf das Handy meines Enkels eine persönliche Nachricht von der Lehrerin kam um mitzuteilen, dass sie die Arbeiten meiner Urenkelin geprüft hat und ihr ein großes Lob für die saubere und ordentliche Arbeit aussprechen will. Mit guten Wünschen für einen schönen Nikolausabend endete die SMS.

Es wurden sowohl die Familie als auch das Kind mit Namen angesprochen. Ich finde dieses Engagement einfach toll! Bei 21 Kindern gibt das einen ganz schönen Arbeitsaufwand. Ich finde, das sollte auch einmal erwähnt werden, nicht nur die Probleme der Eltern und Kinder in dieser nicht einfachen Zeit.



Inge Ballner, 5360 St. Wolfgang