Toni Aichhorn - Nachruf und Dank

Posthum möchte ich nochmals danke sagen. Danke, Toni Aichhorn, für den unterhaltsamen Abend im Regenerationszentrum Goldegg. Mir war bei Leibe nicht nach Unterhaltung zumute und es brauchte einiges an Überredungskunst anderer Erholungssuchender, mich für diesen Abend mit einem Mundartdichter zu begeistern. Sie aber machten diesen Abend unvergesslich für mich, es war Hochgenuss.

Sie schafften es, für kurze Zeit meine Sorgen beiseite zu schieben, ich habe mich selten so gut unterhalten, selten so viel gelacht. Dank einer CD erlebe ich noch heute manch vergnüglichen Abend in Ihrer Gesellschaft. Danke für Ihr Talent, Ihren Witz, Ihren Charme, gespickt mit sanfter Ironie. Danke Toni Aichhorn - ruhen Sie in Frieden.

Daniela Pichler

5324 Hintersee



Quelle: SN