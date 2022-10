Totschlägerargument statt Sachpolitik

Als Totschlägerargument gegen die ÖVP wird in vielen einschlägigen Diskussionen zur "Causa prima" bisweilen angeführt: Drei Bundeskanzler innerhalb weniger Wochen.

Dazu einmal zur Klarstellung: Kurz wurde vom Koalitionspartner abgewählt. Alternativen wären gewesen: Neuwahl mit monatelangem Stillstand inklusive nachfolgenden Koalitionsverhandlungen in Zeiten, die eine arbeitsfähige Regierung benötigt haben. Kurz hat hier - schuldig oder nicht steht nicht zur Diskussion - eigentlich staatsmännisch reagiert, indem er durch seinen Rücktritt die grundsätzlich arbeitsfähige Regierung am Leben erhalten hat. Außenminister Schallenberg hat sich als Nachfolger insofern angeboten, als er einerseits die nötige Qualifikation hatte und andererseits in seinem Ministeramt aufgrund des entsprechenden "Reservoirs qualifizierter Mitarbeiter" im Außenministerium schnell ersetzt werden konnte. Die Aufteilung hier Parteichef, da Bundeskanzler hat sich jedoch nicht als längerfristig sinnvoll erwiesen und so kam dann der Wechsel zu Nehammer. Eigentlich kein Problem. Und - egal ob man der Regierung positiv oder negativ gegenübersteht - im Vergleich zu früheren "großkoalitionären" Vorgängern arbeitet sie die laufenden Herausforderungen eigentlich ganz gut ab! Dass der Opposition Neuwahlen lieber gewesen wären, steht wohl außer Zweifel, aber ob eine neuerliche Legitimierung von Kurz durch den Wähler wirklich ausgeschlossen gewesen wäre? Dem Land hätte jedenfalls Wahlkampf statt Regierungsarbeit nicht gut getan!

Übrigens: Drei Premierminister innerhalb weniger Wochen gab es derzeit in Großbritannien auch und zwar sogar innerhalb einer absolut regierenden Einparteienregierung!



Günter Braun, 1020 Wien