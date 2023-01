Tourismus in Salzburg

Zum Artikel "Salzburg ist wieder Magnet für Touristen":

Wenn man liest, dass die Buchungszahlen in der Stadt Salzburg zu 80 bis 90% auf dem Niveau vor Pandemiebeginn liegen, finde ich es schon sehr befremdlich, dass für Salzburgs Tourismuschefin Christine Schönhuber bei den Reisebussen noch Luft nach oben ist!

Ich frage mich wirklich, ob wir aus der Pandemie gar nichts gelernt haben. Wo sind denn all die guten Vorsätze geblieben? Vor der Pandemie ächzten die Stadt und ihre Bewohner bereits seit einigen Jahren unter dem Zuviel an Touristen, von Overtourism las man immer wieder in den Medien. Vielen Salzburgern ist das Bild von durch die Stadt geschleusten Touristen - welche nachweislich kaum Geld sowohl im Handel (außer vielleicht bei LV) als auch in der Gastronomie hinterlassen - in sehr guter Erinnerung. Damals sprach man davon, dass man mehr auf Qualitätstourismus setzen müsse und dem Billigtourismus mit Bussen gegensteuern müsse. Dies scheint wohl alles in

zweieinhalb Jahren Pandemie vergessen worden zu sein!

Es ist wirklich traurig, dass wir es auch nach einer Krise sichtlich nicht schaffen, uns vom Konzept immer höherer Zahlen zu verabschieden, anstatt an guten zukunftsorientierten Konzepten für einen qualitätsvollen Tourismus zu arbeiten. Darunter versteht man, eine Entwicklung anzustreben, welche für alle Beteiligten positiv wäre, und eine langfristige Absicherung der Stadt Salzburg mit ihrer herausragenden geschichtsträchtigen Kultur, mit ihren Einwohnern und mit ihren Gewerbetreibenden sicherzustellen - das würde es bedeuten, in die Zukunft zu blicken und entsprechend verantwortungsvoll zu handeln!

Elisabeth Dick

5020 Salzburg