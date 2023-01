Tourismus, wohin geht die Reise?

Tourismus heute, Fremdenverkehr gestern, Sommerfrische vorgestern - letztere war vor allem in gehobenen Gesellschaftsschichten ein Muss, ein Statussymbol. Man blieb einen Sommer lang oder zumindest einige Wochen am selben Ort. Man war auf Erholung, ergo man erholte sich und kam wieder ausgeruht nach Hause.

Heute hat sich auch da einiges getan. Immer mehr "Oanachtler" und "Oanachtlerinnen" beherrschen die Szene. Man huscht von einem Ort zum andern und will dabei möglichst viel sehen, erleben, um erzählen zu können. Man ist nicht auf Erholung, ergo man erholt sich nicht und kommt müde nach Hause.

Die Tourismusverbände rackern sich ab, um die Schönheit und Vorzüge einer Region anzupreisen. Jede Kleinigkeit wird aufgebauscht, als "must have" bezeichnet und als "must do" dargestellt, andernfalls wäre man nicht "in", sondern "out". Die Liste ist lang und länger und am Ende ist immer zu lesen - "uvm". Theoretisch bedeutet das "und vieles mehr", praktisch heißt es "und gar nichts mehr", weil es ja sonst aufgelistet worden wäre.

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der Wohlstand bringt, aber es treibt oft die Marke Nimmersatt ihr Unwesen. Masse statt Klasse, Überfluss, ausufernde Tendenzen, falsche Panoramabilder, Ausverkauf, Ghetto-Bildung und Billigst-Schnäppchen weisen den Weg. Kriegen wir die Kurve in ein gesundes Maß, eventuell mit vier Jahreszeiten-Gästen und gelebter Gastfreundschaft in Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterfrische? "Jännerloch" und "Overtourism" könnten dann aus dem Wortschatz gestrichen werden. Visionen vielleicht, aber die darf man doch haben.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf