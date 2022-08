Touristen vorher informieren

Als Taxifahrer durfte ich am 19. August wieder mitverfolgen, wie Tausende Touristenfahrzeuge gegen Mittag ungehindert in Richtung Altstadt unterwegs waren, obwohl sich vor der Mönchsberggarage schon ein kilometerlanger Stau gebildet hatte. Völlig ahnungslos über die Parkplatzsituation in der Innenstadt wollen die Besucher so weit wie möglich fahren, es gibt ja niemanden, der sie vorher drauf aufmerksam macht, dass alle Parkmöglichkeiten bereits ausgeschöpft sind. Die Folge sind Staus aus allen Richtungen ins Zentrum, verärgerte Autofahrer, Touristen, Busfahrer und Taxifahrer.

Die Politik schaut zu und lässt den Dingen freien Lauf. Wahrscheinlich muss erst eine Festspielaufführung wegen im Stau steckender Gäste verschoben werden oder ein hochrangiger Politiker zu spät zu einem Termin kommen, damit man das Problem begreift. Dabei wäre es leicht möglich, an den Einzugsstraßen durch Polizei oder Wachdienst den Touristen Flugblätter in die Hand zu drücken, auf denen zu lesen ist, dass die Altstadt "voll" ist und wie sie zu den existierenden P&R-Plätzen finden. Einfach weiterhin zuschauen wird bald nicht mehr gehen.

Franz Elsenwenger, 5301 Eugendorf