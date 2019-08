Touristisch frequentierte Linien schwer zu planen

Zum Leserbrief "Öffentlicher Verkehr" in den SN vom 22. 8. 2019: Sehr geehrte Frau Mag.a Embacher, wir bedauern, dass sie am vergangenen Wochenende von einer Überfüllung der Linie 150 betroffen waren. Im Laufe dieses Sommers wurden schon mehrfach Ausweitungen auf der Linie 150 vorgenommen, wie zum Beispiel Anfang Juli die Verdichtung auf einen Halbstundentakt an den Wochenendnachmittagen aus der Region nach Salzburg.

Touristisch stark frequentierte Linien wie die Linie 150 sind schwerer zu planen als "klassische" Schüler- oder Pendlerverbindungen. Wir nehmen Ihr Erlebnis auf jeden Fall zum Anlass, um am kommenden Wochenende die betroffenen Kurse mit doppeltem Fahrzeugeinsatz führen. Dann kann erhoben werden, ob es sich bei den Überfüllungen am vergangenen Wochenende nur um kurzfristige/wetterbedinge Einzelereignisse gehandelt hat oder ob sich eine dauerhaftere Verlagerung des Fahrgastaufkommens in die Mittagszeit abzeichnet, und dauerhaft eine Verstärkung angemessen ist.

Sabine Portugaller, KundenfeedbackSalzburger Verkehrsverbund GmbH