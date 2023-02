"Tourjours Mozart" in der Salzburger Residenz

Ja, es ist wahr! Mozart ist zurückgekehrt an den Ort seiner ersten Schritte. Wo kann man seinen genialen Geist besser spüren als in der Salzburger Residenz? Dem Sponsor Erich Fischer (Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation, München) ist es wieder gelungen, viele wunderbare und namhafte Künstler für ein zweitägiges äußerst abwechslungsreiches und hochkarätiges Mozart-Programm zusammenzuführen. Viele Besucher aus Nah und Fern konnten an diesen beiden Tagen wahre musikalische Glücksmomente erleben. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Veranstaltung so oft wie möglich wiederkehrt. Salzburg braucht "Toujours Mozart"!

Dr. Hermann Riederer

D-83416 Saaldorf