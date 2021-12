Tradition hat Potenzial

Immer wieder hört man das Argument, dass die Salzburger Austria aufgrund ihrer sinkenden Besucherzahlen kein größeres Stadion benötigt. Wie sollen sie denn auch steigen ohne sportliche Perspektive? Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt eindeutig, dass die Austria mitsamt sportlichen Chancen sehr wohl Zuschauerpotenzial hat. Zu Tausenden versammelte sich die Anhängerschaft der Violetten in der Red Bull Arena, St. Pölten und Maxglan. Wenn sportliche Perspektive und Tradition zusammenspielen, ist vieles möglich. Tradition ist nichts Flüchtiges, keine Modeerscheinung, kein Trend. Fast jeder bedeutende Fußballverein lockt die Fans auch aufgrund seiner Farben, Geschichte, Tugenden und Legenden in die Stadien.

Eine historische Stadt wie Salzburg hat sich einen Platz für einen Traditionsverein redlich verdient - Tradition hat nämlich Potenzial!





Stefan Leimüller, 5201 Seekirchen