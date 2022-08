Tragisch an der Grenze

Nach der eher negativen Rezension des Konzertes vom Samstag von Jörn Florian Fuchs in den SN vom 20. August, ging ich eben an diesem Tag mit gemischten Gefühlen zur Wiederholung dieser musikalischen Aufführung. Ich wurde dann doch positiv überrascht und zwar hauptsächlich über die grandiose Leistung der Sänger, allen voran natürlich die wunderbar singende Elina Garanca. Daniel Barenboim dürfte sich über das Wochenende erholt haben und dirigierte wieder nach seiner alten Facon, nämlich - diesmal sitzend - mit wenigen Bewegungen und Einsätzen.

Was allerdings für mich neu war, ist, dass Teile des Orchesters der rechten Seite bereits die Bühne verließen, obwohl der Applaus - besonders für die Sänger - noch gar nicht geendet hatte. Manchen Musiker kamen dann wieder zurück aus dem Off.

Eigenartig!







Josef Blank, 5061 Elsbethen