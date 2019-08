Tragtaschen aus Papier haben viele Vorteile

Ich bin Spontankäufer und habe somit nie eine Tasche dabei.

Egal in welchem Lebensmittelmarkt ich einkaufe, passiert es immer wieder, das die Papiereinkaufstaschen ausverkauft sind.

Es macht für mich keinen Sinn, jedes Mal Stofftaschen zu kaufen. Meistens behelfe ich mir dann mit einem Karton am Packtisch.

Papiertaschen sind schon lange von hervorragender Qualität und ist es kein Problem sechs Saftboxen plus andere Artikeln in einer Tasche zu transportieren. Man muss nur darauf achten, dass keine scharfkantigen Packungen ins Tascheneck gestellt werden.

Außerdem verwende ich die Papiertaschen auch zum Entsorgen des Restmülls.

Die teilweise 3-fach Verpackung der Wurstwaren sind auch ein Ärgernis.

Peter Damjanovic, 5026 Salzburg