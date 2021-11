Transparenz könnte Ansteckung bremsen

Prinzipiell finde ich es verständlich, dass die Schulen möglichst lange offen bleiben sollen. Daher kann ich nachvollziehen, dass Klassen erst ab dem zweiten Coronafall ins Distance Learning wechseln.

Aber warum werden die Eltern nicht ab dem ersten Fall zumindest informiert? In höheren Klassen mag dies faktisch passieren, weil sich so etwas schnell unter den Schülern/-innen herumspricht. Aber als Mutter einer Vorschulklässlerin möchte ich mich nicht darauf verlassen müssen. Und wenn ich bei der Schule nachfrage, ob (nicht wer) jemand positiv war, bekomme ich als Antwort, dass es "weder eine Verpflichtung noch eine Berechtigung" für mich als Elternteil, gibt das zu erfahren.

Ich würde mir hier mehr Transparenz wünschen, sodass ich meine Tochter z. B. an die Wichtigkeit des Masketragens erinnern oder ihr sogar eine FFP2-Maske mitgeben kann, wenn es ein höheres Infektionsrisiko in der Klasse gibt. So kann Transparenz helfen, Infektionsketten zu unterbrechen - und das sorgt dann wieder für länger offene Schulen.



Magdalena Gastinger, 5020 Salzburg