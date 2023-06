Transparenz und Realität

Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht denke, dass viele Probleme, über die in der Zeitung berichtet wird, eigentlich keine wären, wenn wirkliche Transparenz eine Realität wäre. Was mich ein wenig wundert, ist, dass bis jetzt keine Partei das Thema Transparenz so richtig in den Vordergrund gestellt hat. Ja, die Neos sagen, sie hätten sehr wohl Transparenz angesprochen. Aber das war offensichtlich so schüchtern, dass sie nicht mal verhindern konnten, ihren Platz im Salzburger Landtag zu verlieren. In der Liste von Transparency International befindet sich Österreich auf Platz 22. Da ist also mehr als nur ein wenig Luft nach oben. Was würde passieren, wenn eine Partei wirkliche Transparenz und Informationsfreiheit zum zentralen Thema machen würde? Sind die österreichischen Wähler interessiert an weitgehender Transparenz? Und würden sie eine solche Partei zahlreich unterstützen? Wollen die Wähler wissen, was mit ihren Steuergeldern gemacht wird? Wie Auftragsvergabe wirklich geht? Wem warum welche Posten zugesprochen werden? Wer die Partei finanziert, was die Vorteile davon sind? Natürlich wird man durch Transparenz Freunderlwirtschaft und Mauscheleien nicht völlig verhindern können, aber eine sauberere Politik ist dann garantiert. Welche Partei traut sich, sich dieses wichtige Thema zu Herzen zu nehmen?





Maarten Reuchlin, 5440 Scheffau a. T.