Transparenz wahren

Stadt und Land Salzburg wollen eine Tochtergesellschaft bei der Salzburg AG gründen, um die Verkehrssparte auszulagern und den ÖPNV "indirekt" über einen Beirat dort politisch voranzutreiben. Den Ausschlag für diese Entscheidung gaben steuerliche Überlegungen.

Generell ist nichts Verwerfliches daran, solche Firmenkonstruktionen zu wählen. Tatsächlich haben Stadt und Land Salzburg über ihre jeweiligen Beteiligungs-GmbHs schon jetzt diverse "private" GmbHs. Allerdings sollten solche Lösungen nicht zu Intransparenz führen. Unlängst hatte ich z. B. bei der Salzburger Parkgaragen GmbH um Einsicht in den Gesellschaftsvertrag gebeten, weil ich mich wunderte, dass man durch das "Lochen" von Parkkarten einen erheblichen Einnahmeausfall in Kauf nimmt. Ich wollte sehen, wie dieses Ziel im Gesellschaftsvertrag genau verankert ist. Als Antwort bekam ich nur die Anweisung, mich an das Landesgericht Salzburg zu wenden, um dort das Firmenbuch einzusehen.

Jetzt mag es völlig in Ordnung sein, das Parken in der Innenstadt zu subventionieren (anstatt zukünftig per Dividende an Stadt und Land Salzburg auszuschütten), selbst wenn es den Verkehr Richtung Innenstadt ankurbelt. Unabhängig davon finde ich es aber schade, hier nicht mehr Transparenz walten zu lassen. Man könnte etwa Gesellschaftsverträge, Prüfberichte des Landesrechnungshofs, externe Audits etc. (geschwärzt um persönliche Daten) über das Salzburgwiki verlinken. Transparenz ist immer wichtig.





Markus Gastinger, 5020 Salzburg