Trara, die Post ist da!

Roland Logar, vor einigen Jahren als freundlichster Briefträger Österreichs ausgezeichnet, hat mir das Postbuch 2023 ins Haus gebracht. Es informiert mich über die Nachhaltigkeit der Österreichischen Post AG, über Abholservice, Versandbox, den Gelben Zettel, über Paketumleitung, Abstellgenehmigung, Empfangsbox, über das Postfach, Abholstationen, Post-Station, über mein Urlaubsfach, einen Nachsendeauftrag, die Postvollmacht, den E-Brief, bank99. Weiters erfahre ich aus dem Büchlein alles über Brief, Päckchen, Zusatzleistungen Brief und Päckchen. Neu ist mir die Information über das Paket, über sonstige Leistungen Paket Österreich, Paket International, Paket Light International und über sonstige Leistungen von Paket International und die Paketmarke. Was bedeutet Post Express Österreich und International? Welche sonstigen Leistungen bietet Post Express International?

Zuletzt erfahre ich noch über Zolldienstleistungen und die Post als Arbeitgeberin. Ich habe nicht gewusst, dass über 20.000 Mitarbeiter/-innen hier arbeiten, sie, die Post, eine beständige Arbeitgeberin ist und eine unendliche Vielfalt an Job- und Karrieremöglichkeiten bietet. Man kümmert sich um Vorsortierung, IT, Controlling, Marketing, Produktmanagement. Der Job bringt Sicherheit, pünktliches Gehalt, Urlaubsangebote und vieles mehr!

All das scheint in Costa Rica nicht so zu sein, denn Herr Logar brachte mir Anfang Jänner eine Urlaubspostkarte meiner Kinder, die vor 18 Monaten dort aufgegeben wurde.







Wolfgang Brudl, 5411 Oberalm