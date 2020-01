Trauen sich Jugendliche dann in das neue Gebäude?

Mit Interesse habe ich den Artikel über den Umzug der Elternberatung und kija in der Lokalausgabe der SN vom Samstag 11. Jänner 2020 gelesen.

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft, die sich für die Probleme von uns Kindern und Jugendlichen einsetzt, - ich kenne sie von guten Workshops und von meiner Tätigkeit als Landesschulsprecher - sowie die Elternberatung sollen nach Lehen in ein "klassiches Amtsgebäude" umgesiedelt werden. Gleichzeitig soll eine Villa in Salzburg Maxglan seit zwei Jahren leer stehen, angeblich sogar dem Land bzw. der Stadt Salzburg gehören.

Wenn man ein Problem hat, das man vielleicht nicht mal mit seinen Eltern besprechen kann, dann braucht es schon Mut, um wohin zu gehen und sich helfen zu lassen. Dazu ist es wirklich wichtig, dass man sich in das Gebäude hineingehen traut. Gerade wenn man Stress mit einer Behörde hat, oder man sich in Gegenwart von Ämtern unwohl fühlt, überlegt man zweimal, ob man da wirklich hingeht.

Ich glaube auch, dass es für uns Jugendliche nicht so wichtig ist, ob es in diesem Gebäude "eine Kantine und genug Parkplätze" gibt, wie ich im Internet dazu gelesen habe. Von uns Jugendlichen wird erwartet, dass wir zu Wahlen gehen, uns für die Gesellschaft engagieren. Können wir erwarten, dass sich Politiker/-innen auch für unsere Interessen einsetzen?





Melih Öner, AHS - Landesschulsprecher, 5020 Salzburg