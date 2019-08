Trauerspiel Rehrl-Platz

Wenn ich lese, dass die Salzburger Sparkasse das Grundstück am

Rehrl-Platz mit einer Größe von 5655 m2 im Jahre 2008 um einen Preis von 3,0 Mill. Euro verkauft hat (ca. 1/3 des üblichen Preises in einer derartigen Lage)

so ergibt dies - nach Adam Riese - einen Quadratmeterpreis von ca. 530 Euro.

Zehn Jahre später, im Jahr 2018, wird das Grundstück um einen Preis von 25

Mill. an den nächsten "Verwerter" weitergereicht.

Dazwischen liegt eine Phase der Projektentwicklung, wo der Salzburger Bevölkerung ein Projekt vorgestellt wird, welches im Rahmen einer Befragung von 25.000 Bürgern

abgelehnt wird und welches weder den Vorgaben unseres Altstadterhaltungsgesetzes entspricht und welches auch von der Weltkulturerbekommission klar abgelehnt wird. Begleitet wird das ganze Geschehen über die Jahre seitens der Stadt sowohl fachlich als auch politisch mit einem erschreckenden Dilettantismus. Nur als Gedanke - hätte

z. B die Stadt auf das Grundstück zugegriffen und hätte dort eine Wohnbebauung mit einer altstadtverträglichen Dichte von GFZ = 0,8 errichtet, so könnten sich heute dort locker 40 leistbare Wohnungen für junge Salzburger Familien befinden, die dann nicht jeden Tag als Pendler in die Stadt zuckeln müssten.





Arch. Dipl.-Ing. Gert Cziharz, 5020 Salzburg