Trauerspiel um den Herdenschutz

Nur wo Herdenschutz möglich ist, darf er bleiben. In Österreich ist Herdenschutz anscheinend auf keinen Fall umsetzbar. Und da den Wölfen das Wissen um jagdbares Wild und Schafe nicht in die Wiege bzw. Höhlen gelegt wird, ist jeder Wolf ein Problemwolf. Sie bekommen keine Chance, es zu lernen. Wir schaffen das, den Wolf wieder auszurotten. Stört uns, muss weg, das konnte auch der Neandertaler schon. Wir machen es immer noch ganz genau so. Medial ausgeschlachtete Wolfsrisse machen Stimmung gegen den Wolf. Wo bleibt eigentlich der kollektive Aufschrei bei den Tierquälereien, denen tausende von Nutz-Schlachttieren ausgesetzt sind?

Quälhaltung, Quältransporte und letztlich auch der letzte Gang eine Qual. Da hört sich die Tierliebe zu den Hoftieren wohl auf. Lämmer werden übrigens auch den Müttern weggenommen und zur Schlachtbank geführt . . .







Heidrun Plöchl, 5582 St Michael