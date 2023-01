Traurige Zustände in der Augen-Ambulanz

Die Wartezeiten in der Ambulanz für Augenheilkunde des LKH Salzburg betragen manchmal, trotz eines vereinbarten Termins, drei bis vier Stunden. Für die wartenden Patienten ist dies sehr deprimierend! Zudem sind aufgrund des überfüllten Warteraums viele Patienten gezwungen, die lange Wartezeit stehend am Gang zu verbringen. Verzweifelte Patienten sieht man dort auch weinend, andere geben Kommentare ab, welche hier aus gutem Grund nicht wiedergegeben werden.

Dass solche Bedingungen auch jedes Hygienekonzept ad absurdum führen, stellt eine weitere Unzulänglichkeit für einen Krankenhausbetrieb dar!

Trotz der widrigen Umstände ist das völlig überlastete Personal in freundlicher Art um die Patienten sehr bemüht. Die Wartezeit auf eine relativ einfache Operation wie die des Grauen Stars beträgt fast vier Monate.

Diese Schilderungen stellen freilich nur einen kleinen Ausschnitt der unzähligen Probleme des politisch vernachlässigten Gesundheits- und Pflegesystems dar.

Auf der anderen Seite werden für die Gesunden, Schönen und Reichen zur Erweiterung des Festspielhauses geschätzte 335 Millionen Euro und für den Neubau einer Beamtenresidenz am Bahnhof (Landesdienstleistungszentrum) geschätzte 220 Millionen an Ausgaben geplant. Bekannterweise werden Baukosten so gut wie immer überschritten, was natürlich in Zeiten hoher Inflation und großer Unsicherheiten umso mehr gilt.

Beim Einsatz von Steuergeldern sollten die tatsächlichen Bedürfnisse der Bevölkerung das leitende Kriterium sein. Die Tatsache, dass sich für die Anliegen der großen Mehrheit der Bevölkerung keine Lobby findet, darf nicht zu den beschriebenen Umständen führen. Ich bitte die verantwortlichen Politiker/-innen um eine verantwortungsvolle Budgetpolitik.







Dr. Jan Keller, 5020 Salzburg