Treibhausgasemissionen durch den Verkehr

Zu "Was sich kein Politiker auszusprechen getraut" (SN-Lokalteil vom 14. 11. 2022): Gratulation, dass Sie es sich auszusprechen getrauen: notwendige Änderung des Lebensstils, Verzichtsdebatte . . . statt um jeden Preis den Wohlstand aufrecht zu erhalten. Davon war auch in der Podiumsdiskussion am 10. November die Rede.

Die genannte Zahl von 40% der Treibhausgasemissionen, die auf das Konto Verkehr gehen, ist erschütternd, und niemand kann begreifen, dass die Verkehrsmisere in der Stadt Salzburg politisch nicht ansatzweise bekämpft wird. Ich führe nur die vergebene Chance mit dem Kapuzinerbergtunnel an. Hat man das künftige Verkehrsaufkommen durch die sich noch im Bau befindlichen Gebäude auf dem Borromäum-Grund in Parsch bedacht? Davon war noch nichts zu hören.

Stattdessen werden die Intervalle des Obusverkehrs verlängert und das 80er-Limit aufgehoben. Ein Schildbürgerstreich angesichts der Notwendigkeit, jeden noch so kleinen Wert der Ersparnis, Reduktion, Verbesserung anzustreben.

Es ist erfreulich, dass die "Salzburger Nachrichten" die Klimadebatte, die eng mit der Verkehrssituation in Stadt und Umland verknüpft ist, ernst nehmen und eindeutig Stellung beziehen.



Käthe Drexler, 5020 Salzburg