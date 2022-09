Treibstoff wurde verschwendet

Mir will man die Ölheizung verbieten, aber bei der Airpower in Zeltweg hat man an zwei Tagen im Sinne von "Brot und Zirkusspiele" soviel Treibstoff verjuxt, dass ich damit wohl 2000 Jahre oder noch viel länger mein Haus heizen könnte …

Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg