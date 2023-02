Treibstoffabzocke: tägliches Preiskarussell

In den 70er Jahren gab es monatelang in ganz Österreich denselben Preis an allen Zapfstellen, den die Paritätische Kommission festlegte. Heute gibt es ein tägliches Preiskarussell mit dauernd wechselnden Preisen, wem dient das eigentlich? Nur den Konzernen wie Shell, Exxon, ÖMV mit dauernd steigenden Milliarden Gewinnen. Was würden die Menschen sagen, wenn täglich zweimal der Butter oder Milchpreis in den Supermärkten geändert würde. Wo ist da der Aufschrei oder der Eingriff unserer Politiker? Weit und breit nichts zu hören. Unsere Regierungen haben ja einst schon alles verkauft, Post, teilweise Bahn, Energieunternehmen ... Vorteil? Alles teurer oder automatisiert ohne Kundendienst, wo bleibt das Volk, das hat den Mund zu halten.

Da denkt schon mancher an die gar nicht so schlechten alten Zeiten. Weit haben wir es gebracht, mit unseren tollen Volksvertretern. Überall redet man von Bürgernähe, aber konkret ist man nur vor Wahlen mit einigen Kugelschreibern nahe am Volk.

Reinhard Feuchtner, 4802 Ebensee