Trennung von Sport und Politik

Sport und Politik sollten getrennt sein, das sagen alle. Die Praxis zeigt ein völlig anderes Bild. Im Zusammenhang mit den Winterspielen in China und der Fußball-WM in Katar wird (wieder einmal) Politik mit dem Sport gemacht. Es ist modern, die Veranstalter mit wirklichen oder vermeintlichen Menschenrechtsverletzungen zu konfrontieren. Das ist bitte nicht die Aufgabe des IOC, der FIFA oder des Sports im allgemeinen. Dafür gibt es genügend Möglichkeiten diplomatischer oder ökonomischer Art. Ebenso ist es modern Länder wie Russland, China, etc. von Sportveranstaltungen ausschließen zu wollen. Wenn nur mehr - natürlich nach unseren Maßstäben - politisch korrekte Staaten große Events veranstalten sollten, dann machen wir das künftig nur mehr in Dänemark und oder Andorra. Wir sollten endlich aufhören mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen, wir haben selber genug Dreck am Stecken.





Gerhard Laimer, 5300 Hallwang