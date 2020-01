Tribut an Volksverdummung?

Bei einigen Radio- oder TV-Werbespots kriege ich "Gänsehaut". Nicht weil sie so toll wären - nein, weil Grammatik inzwischen anscheinend ein Fremdwort ist. Zwei Beispiele: (TV) …bei jedem Antibiotika brauchen Sie…" (als ehemaliger Latein-Maturant würde ich "Antibiotikum" vorschlagen - ist schließlich Einzahl).

In der Radiowerbung eines österreichischen Küchenerzeugers hört man, dass "die Kunden wegen den schönen Küchen" kämen. Ich habe noch gelernt, dass das Wort "wegen" nach dem Genetiv verlangt, nicht nach dem Dativ. Also "wegen der schönen Küchen…" Wurde das jetzt durch die neuen Schreibweisen anders oder handelt es sich eher um den Tribut an die Volksverdummung - damit es leichter verständlich ist?

Norbert Düringer, 5020 Salzburg