Trinkgeld für Dienstleistende

Herr Ziller (SN vom 24. 3.) hat völlig Recht, jenen braven und mutigen Kassenkräften, das Gehalt zu verdoppeln. Alle können dafür einen Beitrag leisten und jenen, die für unsere täglichen Bedürfnisse arbeiten, ein "Trinkgeld" geben. Eine Trinkgeldkassa an den Kassen wäre hier sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Danke an alle Dienstleistenden für die stundenlange, unermüdliche Arbeit im Dienste von uns Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Kein Trinkgeld an der Bar - die Kassierenden "g'frein si a"!

Markus Moser, 5580 Tamsweg

Quelle: SN