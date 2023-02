Das klingt ja alles sehr schön, Entwicklungshilfe in Afrika in Form von Großwildjagd. Und mag in vergangenen Zeiten auch möglicherweise ein Teil der Hilfe gewesen sein. Allerdings, Infos sagen ganz etwas anderes aus. Diese Art von Großwildjagd und Trophäenschau auf geschützte Arten, bei denen die tapferen Jäger mit stolzgeschwellter Brust auf toten Elefanten stehen und andere unappetitliche Fotos veröffentlichen, ist verwerflich und abstoßend und tierschutzrelevant und keinesfalls Hilfe für die dort lebenden Menschen, sondern Greenwashing.

Tatsache ist, dass die Jagd auf die stärksten, erfahrensten Tiere das Aussterben der Arten beschleunigt. Die Trophäenjagd gehört ins Mittelalter und nicht ins 21. Jahrhundert. Da fallen mir auch sogleich die vielen in Österreich mit Schrot verletzten und getöteten Greifvögel ein. Die Jägerschaft wäre gut beraten, wenn sie sich um die Zustände in ihren Kreisen kümmern würde, statt sich mit toten Wildtieren zu präsentieren.





Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael