Trotz Gratis-Aktion im Stadtbus ein Ticket verkauft

Dass Busfahrer in Salzburg nicht den besten Ruf genießen ist allgemein bekannt und liegt wohl einerseits an deren Fahrverhalten und auch an ihrem Benehmen.

Dass manche jetzt auch kriminelle Züge zeigen, ist allerdings eine neue Qualität.

Ein Fahrgeld zu kassieren, ohne ein Ticket auszustellen, ist kein Zufall, und beruht sicher nicht auf einem Irrtum oder mangelnder Information.

Die Antwort der Salzburger Verkehrsverbund GmbH ist noch die größere Frechheit. Dass diese Personen nicht mit sofortiger Wirkung entlassen werden, ist wahrscheinlich der momentanen Personalsituation geschuldet. Was nichts anderes heißt als: Wir werden damit leben müssen. Na Bravo!

Wolfgang Boeddinghaus, 5020 Salzburg