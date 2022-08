Trotz Tanzeinlage politisch handlungsfähig

Tanzende Politiker/-innen sind so eine Sache. Tanzen sie wie einst Thatcher oder wie Johnson, bleibt eigentlich nur Gelächter. Tanzen sie wie Barack Obama - verhalten und mit der eigenen Frau - wird es akzeptiert. Tanzen sie aber wie Sanna Marin, erregt sich Presse und Öffentlichkeit. Ja, wie darf man denn eigentlich tanzen? Und wenn man nicht tanzen darf, darf man dann auch nicht singen, nicht mit dem Rad fahren, nicht Tennis spielen, nicht Sport betreiben? Ich denke an den lieben Sinowatz auf Langlaufskiern im hohen Norden. Als Tanzlehrer und Präsident des Tanzlehrerverbandes Österreichs kann ich nur sagen: "Lasst die Leute tanzen!" Ob elegant wie Obama, etwas eingerostet wie Thatcher, ausgelassen wie Marin oder wie manche Politiker/-innen am Opernball.

Gerade wir in Österreich sollten dies begrüßen und hoch feiern, anstatt sich Fragen zur Amtsfähigkeit zu stellen. Das Land des Wiener Walzers! Als Vergleich: Welch Kärntner Politiker oder Politikerin kann es sich leisten, nicht bei einem Sängerchor zu sein und eines der vielen Heimatlieder zu trällern? Gibt es da Kritik? Die gibt es nur, wenn er/sie es nicht kann. Also verpflichtender Tanzkurs für alle Politiker/-innen und weg mit Ausreden wie "ich bin Turniertänzer - I duo nia danzen", oder "ich habe zwei linke Füße".

Wir bräuchten mehr Tänzer/-innen und öfter einen "Wiener Kongress", als Fragen der politischen Handlungsfähigkeit, nur weil jemand tanzt.



Klaus Höllbacher, Präsident des VTÖ (Verband der Tanzlehrer Österreichs), 8052 Graz