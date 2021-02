Trotzdem das Positive sehen

Langsam merke ich, dass mir die Luft wegen dem Corona ausgeht, ich nicht mehr so geduldig aushalte, mich die Masken nerven, mich nicht so frei fühle, verreisen möchte, Freunde ungeniert besuchen möchte, in einem Lokal gemütlich Essen gehen möchte…uvm…

Aber wie gut, dass es die psychische Widerstandskraft gibt. Das Wundermittel - die Immunkraft schlechthin für den Körper und der Seele. Was heißt denn das eigentlich ganz praktisch in dieser Coronasituation, frag ich mich? Mir kommt das Bild einer Waage mit zwei Schalen: In einer Schale hockt ganz selbstbewusst das Coronavirus und alles was dazugehört und grinst unverschämt her. In der anderen Schale…was habe ich als Gegengewicht zu bieten?

Da hör ich doch heute Morgen die Vögel wunderbar zwitschern, Stare begutachten aufgeregt ihr Wohnhäuschen am Baum, sehe Spatzen und Kohlmeisen um die Wette fliegen, spüre die warme Sonne auf meiner Haut, die sich schon so nach Wärme sehnt, Krokusse, die sich bunt im Garten breitmachen, bei einem Spaziergang in der Au erfreuen mich die herrlich blühenden Schneeglöckchen und Leberblümchen.

Und weil es so schön warm ist, packe ich mein Fahrrad aus und mache meine erste Tour durch die herrlich hügelige Landschaft des Innviertels. Fahre durch Wälder, komme bei einem entzückenden See vorbei und mache dort Rast auf einer Sonnenbank. Zu Hause gibt es dann noch ein scharfe Suppe, die ich so liebe und eine Freundin ruft an und fragt mich, wie es mir geht…

Und was fällt mir plötzlich auf! Die Waage... Dem Coronavirus ist das Grinsen vergangen, denn auf der anderen Seite der Waage sind so viele wundervolle, wertvolle "Dinge" drin, dass es heute völlig an Gewicht verlor!

Das kannst du jeden Tag haben, liebes Virus, dass dir sehen und hören vergeht…ich werde mich einfach weiter ganz aufmerksam um das Positive in meinem Alltag kümmern…



Rosina Lamprecht, 5121 Ostermiething