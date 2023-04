Trump darf nicht über dem Gesetz stehen

Trump ist eine Warnung an die westliche Welt. Wenn sich eine Wählermehrheit von einem einzigen Menschen betören lässt, dabei um ihren klaren Menschenverstand gebracht wird und ihn zum mächtigsten Mann der Welt wählt, beginnt möglicherweise die Zeit der Gesetzlosigkeit. Hinter einem Schutzwall aus Millionen Wähler/-innen und einer Armada aus den besten Anwaltskanzleien wird man leicht sakrosankt, über Jahrzehnte unantastbar, beinahe gottähnlich und zum Steuergeldverschwender. Es wird sich zeigen, ob Trump das Gesetz ist, ob er sich an Gesetze halten muss, oder ob er gesetzeskonform gehandelt hat. Es wird sich zeigen, ob in den USA ihre Tycoons - allmächtig - Wild-West-Spiele veranstalten dürfen. Die grenzenlose Verehrung für Trump hat längst sektenähnliche Züge angenommen. Sollte ihm ewiger Erfolg beschieden werden, wäre dies eine Aufforderung an alle Führer der westlichen Welt, es ihm gleichzutun. Die Demokratien mit ihren Gesetzen würden auf den Kopf gestellt werden. Hoffen wir auf die Macht der Gesetze und der Gerechtigkeit.





Egon Hofer, 9063 Maria Saal