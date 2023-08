Trump kämpft gegen Anklagen

Vielleicht ist es ja nur eine Rekordjagd und Donald Trump möchte als ehemaliger Präsident mit den meisten Anklagen in die US-Geschichte eingehen. Er hat nämlich mit einer Anklage nach der anderen zu kämpfen. Beim aktuellen Stand von vier dürfte ihm diesen Spitzenplatz jedenfalls so schnell niemand streitig machen. Trump steht in Verdacht, versucht zu haben, das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 im Bundesstaat Georgia manipuliert zu haben. Auch wenn er stets von einer Verschwörung der Demokraten und einer politischen Hexenjagd spricht, wiegen die Vorwürfe gegen ihn schwer.

So soll Trump auf Wahlverantwortliche eingewirkt haben. Eine Tonbandaufnahme belegt deutlich, wie er vom Innenminister von Georgia, Brad Raffensperger, verlangt, das Wahlergebnis zu kippen und mit allen Mitteln um sein Amt ringt. Auch wenn der Weg zu einer Verurteilung noch lange ist, könnte dieser beispiellose Vorgang Trump letztendlich zum Verhängnis werden. Politisch scheinen die Anklagen ihm, wenn man die aktuellen Umfragen zu den parteiinternen Vorwahlen der Republikaner betrachtet, jedenfalls kaum zu schaden.

Ingo Fischer, 9473 Lavamünd